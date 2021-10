Osiedle Wzniesień Łódzkich rozmawia ze Strykowem w sprawie odłączenia się od Łodzi

Protesty mieszkańców osiedla Wzniesień Łódzkich trwają od sierpnia, blokowali już ulicę Strykowską, manifestowali także przed siedzibą magistratu. Przyczyna jest tylko jedna: projekt planu zagospodarowania dla ich osiedla, który, jak twierdzą, doprowadzi do tego, że nie będą mogli zabudowywać swych działek, a w niejednym przypadku również modernizować już budynków już istniejących, przez co ich działki drastycznie stracą na wartości. W drugiej połowie września wszystko wskazywało na to, że między Urzędem Miasta Łodzi a mieszkańcami osiedla może dojść do zażegnania konfliktu i kompromisu. Na spotkanie z nimi wybrał się wiceprezydent Adam Pustelnik. Propozycja miasta opierała się przede wszystkim - jak to skomunikowano - ochronie otuliny Lasu Łagiewnickiego i przed "patodeweloperką". Mieszkańcy mieli mieć możliwość budowania przy ulicach, do 100 m. w głąb liczących nawet 1 km. długości działek. Miasto chce się w ten sposób chronić przed "niekontrolowanym rozlewem".