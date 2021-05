Ostatnia prosta przed Mistrzostwami Europy Seniorów i odwieczna walka o fundusze

Trener Tomek to nie tylko wieloletni trener kadry, ale i bardzo utytułowany zawodnik, który od ponad 40 lat przyjaźni się z głównym trenerem klubu Harasuto - Januszem Harastem.

Kadra klubu Harasuto, czyli najstarsi zawodnicy, którzy regularnie biorą udział w turniejach krajowych i międzynarodowych, mieli okazję trenować pod okiem znanego wszystkim trenera „Grąbala”, a w wśród nich, przygotowująca się do Mistrzostw Europy Seniorów, Kinga Harast.

Jako wieloletnia członkini kadry narodowej oraz aktualna Mistrzyni Polski Seniorek, Kinga została powołana na prestiżowe zawody, które odbędą się w dniach 19-23 maja bieżącego roku w słonecznej Chorwacji.

Niestety wyjazd, niezbędny sprzęt sportowy oraz przygotowania są w większości finansowane ze środków własnych zawodniczki.

Poraz kolejny trwa odwieczna walka o jakiekolwiek finansowanie ze strony ministerstwa lub prywatnych przedsiębiorców.

Aby moc zrealizować swoje sportowe marzenia, Kinga założyła „zrzutkę” w serwisie zrzutka.pl

Każdy, kto chciałby wspomóc młodą zawodniczkę podczas przygotować do mistrzostw Europy, może wpłacić dowolną kwotę wpisując ten link https://zrzutka.pl/tembjt

– Korzystając z okazji, chciałabym z całego serca podziękować moim bliskim i przyjaciołom za okazanie tak ogromnego wsparcia już w pierwszym dniu zrzutki. Każdego dnia odkrywam, że macie ogromne serce i jesteście po prostu niesamowici! Dziękuję za każdy grosz, za wszystkie ciepłe słowa i mam nadzieje, że zawsze będziecie przy mnie Kochani! Jestem niezwykle wdzięczna. Trzymajcie za mnie kciuki, bo walka jeszcze się nie skończyła! – informuje nasza mistrzyni Kinga Harast.

Warto pomóc naszej zawodniczce. Do końca zbiórki jest jeszcze sporo czasu, na pewno uda się zgromadzić niezbędną kwotę. Każdy może pomóc mistrzyni! ą