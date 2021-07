Ostrzeżenie przed burzami 3. stopnia! Rekordowy upał w Łodzi i województwie nawet 35 stopni Celsjusza! Prognoza pogody dla Łodzi 14.07.2021

Ostrzeżenie meteo przed burzami 14 lipca 2021 roku

Ostrzeżenie przed burzami 3. stopnia IMGW obowiązuje na terenie Łodzi i województwa Łódzkiego. Synoptycy prognozują burze w środę od godziny 13. Niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych należy spodziewać się przez cały dzień i noc. Burzowa aura ma skończyć się w czwartek rano. Według meteorologów burze będą miały gwałtowny przebieg. W czasie burzy należy spodziewać się ulewnego deszczu od 50 mm do 60 mm. Lokalnie może spaść do 90 mm deszczu oraz grad. Wiatr będzie bardzo silny do 120 km/h.