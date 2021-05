Ostrzeżenie przed burzami i deszczem dla województwa łódzkiego. Pogoda na 2 maja 2021. Prognoza pogody na niedzielę 2.05.2021

W niedzielę opady śniegu w Karkonoszach d 30 centymetrów. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu.

OSTRZEŻENIE METEORLOGICZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia przed silnym deszczem z burzami. Opadów deszczu i burz należy się spodziewać się w województwie łódzkim od godziny 6 rano. Opady nadciągną z południowego zachodu i będą postępować na północ regionu. W Łodzi według map meteo intensywnego deszczu należy spodziewać się około godziny 14. Deszczowa aura powinna ustąpić około godziny 21.

Prognozowana pogoda na niedzielę: opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym.; wysokość opadu miejscami od 15 mm do 30 mm; opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 80 km/h.

PROGNOZA POGODY NA PONIEDZIAŁEK

3 maja zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Tylko na południu i południowym zachodzie kraju będzie bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h.