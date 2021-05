Oszustwo na bitcoina. Starsza łodzianka straciła 100 tys. zł i ma do spłaty dwa kredyty. Sprawa trafiła do prokuratury, a pieniądze na Cypr

- Postępowanie trwa, sprawa jest bardzo skomplikowana - mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Wszystko wskazuje na to, że łodzianka padła ofiarą oszustwa. Policja przekazała nam materiały dotyczące sprawy, musimy wystąpić do sądu, by zwolnił bank z tajemnicy bankowej w tej sprawie. Ponieważ pieniądze zostały wytransferowane na Cypr, potrzebna będzie międzynarodowa pomoc, a to zapewne wydłuży całe postępowanie.

Przedstawiciele banku nie chcą komentować tej konkretnej sprawy, mimo iż łodzianka zwolniła bank z tajemnicy bankowej w tym zakresie.

- Nie rozstrzygamy spraw klientów na łamach mediów, swoje stanowisko wyraziliśmy już w odpowiedzi do klientki - informuje Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego ING Bank Śląski S.A. - Bank umawia się z klientem, jak będą autoryzowane transakcje elektroniczne. Klientka nigdy nie powinna udostępniać swoich danych uwierzytelniających osobie trzeciej lub dopuścić do instalacji oprogramowania do zdalnego zarządzania jej komputerem. Takie działanie de facto oznaczało przekazanie osobie trzeciej dostępu do jej środków bankowych oraz do możliwość wyrażania dyspozycji bankowych, w tym zaciągania kredytu.