Oto 10 prostych sposobów na przyśpieszenie szczepienia. Szczepienie, co robić? Szczepienie przeciw COVID-19! 23.05.2021

Oto 10 prostych sposobów na przyśpieszenie szczepienia. Szczepienie, co robić? Szczepienie przeciw COVID-19!

Jak przygotować się do szczepienia? Co zabrać ze sobą do punktu szczepień? Jak wypełnić kwestionariusz do szczepienia przeciw koronawirusowi? Te pytania zadaje sobie wielu pacjentów, których czeka wkrótce wizyta w punkcie szczepień na COVID-19.

10 banalnie prostych sposobów na ułatwienie sobie szczepienia i pobytu w punkcie szczepień zdradził nam lekarz rodzinny Michał Matyjaszczyk, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To w tej poradni działa jeden z sześciu punktów szczepień powszechnych w Łodzi.