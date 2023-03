Oto najmodniejsze paznokcie na Wielkanoc 2023. Te wzory i kolory polecają stylistki ZDJĘCIA

Oto najmodnioejsze paznokcie na Wielkanoc 2023

Paznokcie to idealne dopełnienie stylizacji na wyjątkową okazję. Niektóre panie nie mogą sobie pozwolić na co dzień na szalone wzory na paznokciach, na przykład ze względu na wykonywaną pracę. Święta wielkanocne to idealna okazja do wykonania odważniejszego manicure. Kobiety uwielbiają bawić się stylizacjami paznokci. Coraz częściej manicure nawiązuje do pór roku czy do obchodzonych świąt. Na świąteczne paznokcie warto zapisać się dużo wcześniej, ponieważ - jak przyznają stylistki - ruch w okolicach świąt jest naprawdę duży. Kobiety uwielbiają bawić się stylizacjami paznokci.