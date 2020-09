Oto najsympatyczniejsze pary w Łodzi! Wybieramy najsympatyczniejsze pary w Łodzi! Zobacz kto kandyduje? Pary z Łodzi 9.09.2020

Konkurs na najsympatyczniejsze pary w Łodzi i województwie łódzkim

Wszystko wygląda i smakuje lepiej, gdy jesteście razem? Musi Was łączyć silne uczucie! Wszystko jedno, jak długo jesteście razem - od miesiąca, od roku czy od wielu lat - jeśli zgadzasz się z tym, że RAZEM NAJLEPIEJ, prześlij Wasze wspólne zdjęcie do galerii szczęśliwych par w naszym serwisie. W głosowaniu zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary, na które czekają wspaniałe nagrody - sesje fotograficzne i zaproszenia do SPA, a w finale akcji nagroda główna - piękny, modny i ekonomiczny samochód - kabriolet FIAT 500C.

Dziś w pierwszej części naszego zestawienia publikujemy fotografie cudownych par z Łodzi, które znalazły się w pierwszej setce naszego zestawienia. W kolejnej części pokażemy kolejnych kandydatów do tytułu. Warto też przypomnieć, że zabawa nadal trwa. O tym, jak się zgłaszać przeczytacie poniżej!