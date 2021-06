Otwarcie pierwszego Netto zamiast Tesco w Łodzi już w czwartek 1 lipca. Gdzie mieści się sklep? Jakie promocje przygotowano na otwarcie?

W najbliższy czwartek będzie można wybrać się na zakupy do pierwszego sklepu Netto w Łodzi, który powstał w miejscu likwidowanego Tesco. To placówka przy ul. Dylika 2/6, która została zamknięta 13 maja. Od tego czasu trwał remont.Właściciel sklepów Netto - firma Salling Group - w czerwcu ubiegłego roku poinformowała o kupnie 301 sklepów Tesco w kraju. W marcu tego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na transakcję, w kwietniu rozpoczęła się wielka zmiana szyldów. Tzw. rebranding jednego sklepu trwa od 6 do 14 tygodni, a pierwsze placówki pod nowym szyldem zostały otwarte pod koniec maja, m.in. w Warszawie i Szczecinie.Czytaj dalej

