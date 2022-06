Otyłość u dzieci. Dlaczego jest taka groźna? Konsekwencje otyłości. Cukrzyca typu 2 i inne choroby. Jak ich uniknąć?

22 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Otyłością. To bardzo ważny dzień. Z danych NFZ i GUS wynika, że trzech na pięciu Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Wśród dzieci w wieku 9-18 lat 22 proc. ma nadwagę lub otyłość. To dwa razy więcej niż średnio na świecie, bo nadmierną wagę ma około 10 proc. dziecięcej populacji.

Rodzice często tego nie zauważają.

- Rodzice ze swoimi pociechami widują się codziennie i często nie dostrzegają faktu, że dziecko przybiera na wadze, aż do dnia kiedy nadwaga staje się bardzo widoczna, np. kiedy muszą kupić nowe, znacznie większe rozmiarowo ubrania – ostrzega Barbara Kucharska, prezes Fundacji Diabeciaki.

NFZ zwraca uwagę, że nadwaga to początek wielu problemów nie tylko w dzieciństwie, ale i w dorosłym życiu.nadmierna waga to początek wielu problemów nie tylko w dziecięcym ale i w dorosłym życiu. Konsekwencjami nadwagi i otyłości mogą być: cukrzyca typu 2, nadciśnienie, stłuszczenie wątroby, bezdech senny, przeciążenie kości i mięśni oraz związane z nimi zaburzenia kostno-stawowe, a nawet zaburzenia emocjonalne. Nadmierna waga także większa predyspozycja do chorób nowotworowych w życiu dorosłym.