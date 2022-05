Owacje na stojąco: 7:0 dla mistrzyń Polski TME SMS Łódź. Dekoracja przy Milionowej

Mistrzynie szybko objęły prowadzenie - po karnym strzelonym w 4 minucie przez Dominikę Kopińską. Jedenastka podyktowana została po faulu na Annie Rędzi. Później łodzianki miały zdecydowaną przewagę, ale cudów w bramce Olimpii Szczecin dokonywała doskonale dysponowana Natalia Radkiewicz.

Szczęście opuściło bramkarkę ze Szczecin po zmianie stron. Zaraz po przerwie po doskonałym podaniu Anny Rędzi wreszcie udało się Dominice Kopińskiej pokonać bramkarkę Olimpii z gry. Dominika Kopińska walczyła o koronę królowej strzelczyń. Po tym golu miała na koncie 18 bramek. Brakowało jej dwóch trafień, by dogonić z Macleans Chinonyerem z Górnika Łęczna.

Dwie minuty później koronkowa akcja: Ernestina Abambila - Dominika Kopińska - Dominika Gąsieniec - Klaudia Jedlińska przyniosła trzecią bramkę. Łodzianki poszły za ciosem. Po kolejnych dwóch minutach Anna Rędzia po indywidualnej akcji uderzyły zza linii bocznej pola karnego i piłka wpadła do siatki. Trzy gole w cztery minuty! Był to ponadto gol numer 300 w historii występów TME SMS w ekstraklasie.

W 60 minucie Anna Rędzia zaliczyła już czwartą w tym meczu asystę. Wyłożyła piłkę, jak na tacy Klaudii Jedlińskiej i było 5:0 dla mistrzyń.

Końcówka należała do Dominiki Kopińskiej, która dwa doskonałe podania Katarzyny Konat zamieniła głową na dwie bramki. Tym samym łodzianka dogoniła Nigeryjkę w klasyfikacji strzelczyń. A wynik brzmiał 7:0 dla TME SMS Łódź.