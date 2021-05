Owoce i warzywa nadal drogie. Kilogram czereśni i borówek za 50 zł, truskawek nawet za 32 zł. Kiedy wreszcie spadną ceny?

Ceny truskawek są bardziej zróżnicowane: za kilogram owoców importowanych z Grecji można zapłacić od 14 do 18 zł, a krajowych od 16 do 32 zł (w zależności od odmiany, wielkości oraz stanu owoców: tańsze są te, które nie są najświeższe).

Ile kosztują krajowe warzywa?

Zmieniają się także ceny krajowych warzyw. Jeszcze dwa tygodnie temu za polskiego kalafiora trzeba było zapłacić ponad 10 zł, teraz można go kupić za 7 zł, choć cena zależy m.in. od wielkości i stopnia świeżości. Od 4 do 7 zł trzeba zapłacić za kilogram szczawiu, a od 10 do 13 zł za pęczek szparagów. Ok. 10 zł kosztuje bakłażan, a ceny kilograma papryki wahają się od 14 do 16 zł. Zakup kilograma rabarbaru to wydatek rzędu 6-7 zł.