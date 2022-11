Pacjenci oddziału hematologii szpitala im. Kopernika w Łodzi złożyli skargę na szpitalne jedzenie

Oddział hematologii jest specyficzny. Pacjenci leżą tu długo nawet tygodniami, przyjmując ciężką chemię. Wielu z nich to osoby z obrzeży województwa łódzkiego, rodziny nie są w stanie bywać u nich codziennie. Są skazani na szpitalne jedzenie. A to im nie smakuje.

Pani Joanna (nazwisko do wiadomości redakcji) w Koperniku leczy się z przerwami od sierpnia. Jak zapewnia w tym czasie jedzenie się bardzo pogorszyło.

- Na początku był wybór, ryba smażona lub gotowana, ostatnio był tylko śledziowy rolmops – wylicza. Jej zdaniem posiłki nie są wartościowe. Na dowód pokazuje zdjęcie swojego śniadania: trzy kromki chleba, kleks smarowidła i łyżka dżemu. - Można było wziąć jeszcze zupę mleczną, ale mam nietolerancję laktozy i nie mogłam jej jeść – opowiada.

Pacjentka wylicza też inne wady: parówki i średniej jakość wędliny na śniadanie, brak przypraw, rozciapciane warzywa, których jest mało. Jej zdaniem pacjenci wpadają przez to w niedożywienie.