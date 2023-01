Pacjentka długo czekała głodna na SOR w szpitalu Jonschera w Łodzi. Doszło do kłótni, lekarz opisał wszystko w wypisie. Zobacz zdjęcia

Do niemiłej wymiany zdań między pacjentką, jej krewnym i lekarzem doszło dzień po świętach na izbie przyjęć SOR szpitala im. Jonschera w Łodzi. Żale i argumenty obu stron zostały odnotowane w… wypisie pacjentki.

We wtorek, 27 grudnia, ok. godz. 8 rano na SOR w Jonscherze zgłosiła się seniorka z Łodzi, która w Wigilię przewróciła się i po wypadku miała zawroty głowy. Kobieta przyszła na czczo, by móc zrobić tomografię komputerową głowy. Na rejestracji usłyszała, że będzie czekać. Po trzech godzinach zdenerwowała się i poszła do dyrekcji. Wkrótce badanie jej wykonano, ale na wynik nadal trzeba było czekać. Koło godz. 16 przyjechał jej krewny, by zabrać seniorkę do domu. Zdenerwował się, że wciąż czeka. - Była na czczo, nie mogła nawet wyjść do sklepu, powiedziałem, że tego tak nie zostawię - przyznaje. Seniorka też się denerwowała. – Panie doktorze, czy czekam za karę? - spytała. Dla lekarza to było zbyt wiele. Opisał wszystko karcie informacyjnej, między rozpoznaniem a zaleceniami medycznymi. Wydrukował ją o godz. 16.40.