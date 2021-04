Pacjentka w ciąży po COVID-19 przyleciała do Matki Polki na leczenie. Była w skrajnie ciężkim stanie. Takich kobiet jest coraz więcej

Kobieta w ciąży po trudnym przebiegu COVID-19 przyleciała do Matki Polki w Łodzi

35-latka z północy województwa łódzkiego w czasie ciąży zaraziła się koronawirusem. Trafiła do szpitala jednoimiennego w Zgierzu, ale jej stan coraz bardziej się pogarszał. Zgierscy lekarze nie byli jej już w stanie pomóc.

Zapadła decyzja o przetransportowaniu jej wojskowym helikopterem do szpitala w Lublinie i podłączeniu do ECMO, czyli sztucznego płucoserca. To już "ostatnia deska ratunku" dla zakażonych koronawirusem. Inwazyjna metoda stosowana jest gdy zawiedzie już nawet respirator. Do Lublina na leczenie ECMO trafiają pacjenci z koronawirusem z całej Polski.

Pacjentka trafiła do lubelskiego szpitala w 24 tygodniu ciąży. Lekarze walczyli o każdy dzień, bo już w 26 tygodniu ciąży szanse na przeżycie dla dziecka bardzo wzrastają.