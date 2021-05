Pajęczaki od lat mieszkają w naszych domach. Niektóre okazy mogą przestraszyć. Zdjęcia od czytelników

Pająki w domach

Kątnik domowy mniejszy - jest to pająk , który jest aktywny głównie po zmroku oraz nocą. Wybierają miejsca ciemne i spokojne, gdzie budują długie i lejkowate pajęczyny. Są to pająki o dość krępych odnóżach, pierścieniowanych, pokrytych włoskami czuciowymi, które zwężają się ku końcom. Sam kątnik mierzy ok. 1 cm i jest brązowy.

Naszosznik trzęś - bytują zazwyczaj w spokojnych, cichych i ciemnych miejscach. wchodzą za meble, do półek i tkają tam sieci, na których wiszą całe dnie. Nasoszniki to bardzo rozpowszechnione pająki, które z pewnością nieraz w życiu widział każdy z nas. Mierzą niecały centymetr, a w ich budowie rzucają się w oczy przede wszystkim bardzo długie i cienkie odnóża.

Zyzuś tłuścioch - pająk ten buduje duże, przypominające płachty, pajęczyny pokryte lepką substancją. Sam zyzuś jest zazwyczaj ukryty i zobaczyć go można tylko w momencie złowienia ofiary. Często mylony jest on z innym pająkiem - czarną wdową. Nie jest jakiś szczególnie duży, mierzy nie więcej niż 8 mm, a często mniej. Posiada gruby, okrągły, mocno błyszczący odwłok, a także ciemnobrunatny głowotułów. Jego odnóża są raczej krótkie, w ciemne pasy.

W galerii znajdziecie zdjęcia pająków, które zamieszkały w domach naszych czytelników.