„Panny z Wilka. Rapsod”: Tańczące ze wspomnieniami - Teatr im. S. Jaracza w Łodzi RECENZJA

Rapsod dodany do tytułu opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza - natychmiast kojarzący się z „Bema pamięci żałobnym rapsodem” Cypriana Kamila Norwida, wyśpiewanym przez Czesława Niemena - w inscenizacji Anny Gryszkówny dotyczy pamięci jako takiej, wywołującej tęsknotę za zapamiętaną urodą przeszłości i wzmacniającej poczucie przemijania, rysującej przyszłość jako coraz wątlejszy czas odchodzenia. Wczoraj i jutro spowite są zamazującym klarowność obrazu dymem, bo przecież pamięć to zwykle wydarzenia i emocje przetworzone w nieprawdę wyobrażeń, a obietnica tego, co ma nadejść przeważnie okazuje się złudzeniem. Przejmujące, ujmująco zmysłowe, osadzone pomiędzy doczesnością rozliczania się z przeszłością i pamięcią właśnie, a poetyką snu przedstawienie delikatnie, acz konsekwentnie pochłania widza, by skonfrontować go z osobistymi reminiscencjami i „rozpuścić” w przyjemności przypominania sobie, jak rozkoszne są te drobinki codzienności, od których tak bardzo pragnie nas oderwać funkcja płynnego przewijania Facebooka.