Panowie, czapki z głów przed piłkarkami TME UKS SMS Łódź. Wygrały 10:0. Zdjęcia

NA ŻYWO PUSZCZA NIEPOŁOMICE - ŁKS 2:3. Bardzo ważne zwycięstwo łódzkich piłkarzy

Piłkarze ŁKS w ostatnim spotkaniu 30. kolejki pierwszej ligi pokonali 3:2 w Niepołomicach tamtejszą Puszczę. To zwycięstwo dało łodzianom awans na piąte miejsce w w tabeli. Podopieczni trenera Ireneusza Mamrota nadal liczą się w walce o ekstraklasę, ale drużyna z al. Unii traci pięć punktów do miejsca dającego bezpośredni awans do elity. Nadal trudno zachwycać się postawą ełkaesiaków, ale dziś najważniejsze było zwycięstwo. ŁKS wygrał, strzelił trzy gole i na pewno choć trochę poprawił nastroje swoich kibiców.