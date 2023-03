Paradyż: Jechał skuterem mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami. Policja zatrzymała go dwukrotnie Marek Obszarny

Nawet do 5 lat pozbawienia wolności, grozi kierowcy, który kierował motorowerem pomimo ciążącego na nim wyroku sądu o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policja zatrzymała go dwukrotnie w Paradyżu. Dodatkowo osoba, która lekceważy wyrok sądu musi liczyć się z możliwością utraty prawa jazdy na okres od 1 roku do nawet 15 lat.