Paralekkoatletyczny finał Grand Prix Polski w Sieradzu ZDJĘCIA

Rywalizacja toczy się w 11 konkurencjach, w tym pięciu biegowych. Bierze w nich udział około 150 zawodników z Polski i Czech. - Mieli być jeszcze reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale ostatecznie się nie pojawili. Jest to o ostatni sprawdzian sportowców przed wylotem na paraolimpiadę w Tokio - mówi zduńskowolanin Marcel Jarosławski, wiceprezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. - Wylot 89-osobowej reprezentacji zaplanowano 14 sierpnia, zawody w Tokio rozpoczną się 25 sierpnia i potrwają do 7 września.

Nasz region podczas 16. Letnich Igrzysk Paraolimpijskich reprezentować będzie reprezentowała w Japonii zduńskowolanka Marta Piotrowska. Zawodniczka trenuje jednak pod okiem Tomasza Kusia w Sieradzu, a reprezentuje barwy Startu Wrocław. Nasi sportowcy (33 kobiety i 56 mężczyzn) wystąpią w 12 dyscyplinach. Najwięcej w paralekkoatletyce, bo aż 34 osoby. Podczas ceremonii otwarcia polską flagę dzierżyć będzie dwoje chorążych, czyli paralekkoatleta Maciej Lepiato oraz parapływaczka Joanna Mendak. W poprzednich igrzyskach w Rio de Janeiro (2016) nasza reprezentacja zdobyła 39 medali, co dało jej wysokie 10 miejsce w klasyfikacji generalnej. TVPSport zaplanowała ponad 100 godzin transmisji na żywo z paraolimpiady.