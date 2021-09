Pasjonujący Mecz Narodów, żużlowy spektakl w Łodzi wygrały Australijskie Kangury

IV Mecz Narodów - memoriał im. Heleny Skrzydlewskiej był udanym widowiskiem. Zawody otworzyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Patronat nad turniejem objął Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Menedżerami drużyn byli minister Waldemar Buda, poseł Włodzimierz Tomaszewski, poseł Krzysztof Piątkowski oraz wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska.

Obecność żużlowców z ekstraligi gwarantowała emocje. Jedną z wielu gwiazd był Patryk Dudek, który debiutował na nowym torze w Łodzi. – Jeździłem kilka metrów obok, na starym torze Orła, ale nowoczesny obiekt robi wrażenie – powiedział Patryk Dudek. – Muszę przyznać, że tor jest trudny, zmieniamy przełożenia i jeśli z nimi nie trafimy, to będziemy mieli poważne kłopoty w Łodzi.

Od początku najszybsze były Australijskie Kangury. Szczęście przyniosła zawodnikom z tamtego kraju menedżer Joanna Skrzydlewska. Wygraną Kangurów przypieczętował Rohan Tungate, który może wróci do Łodzi, wszak Orzeł ma w przyszłym sezonie walczyć o awans do ekstraligi, a ten zawodnik bardzo dobrze czuje się w Łodzi.

W ostatnim wyścigu gwiazd startowali: Brady Kurtz, Patryk Dudek, Luke Becker i Niels Kristian Iversen. Wygrał Patryk Dudek.

Mecz Narodów był transmitowany przez Motowizję, Orzeł robił zatem wiele dla promocji Łodzi.

– Było to świetne widowisko, spodziewałem się dużych emocji i je mamy – mówił poseł Krzysztof Piątkowski. – Zawodnicy w wielu biegach mocno ryzykowali.

Atmosfera była doskonała. Łódź potwierdziła, że potrafi organizować poważne międzynarodowe turnieje. Może doczekamy się Grand Prix w Łodzi?