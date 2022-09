Pasta i Kluchy. W Łodzi rozpoczyna się festiwal kulinarny Jemy w Łodzi Food Fest. Co można zjeść? Lista restauracji, dań oraz ceny ZDJĘCIA

Rozpoczyna się popularny festiwal kulinarny Jemy w Łodzi Food Fest 2022. W tym roku tytuł festiwalu to Pasta i Kluchy. Miłośników dobrego jedzenia czeka 10 dni makaronowej uczty. Specjalne dania na bazie makaronu i klusek przygotowało prawie 40 lokali z Łodzi i okolic. Co można zjeść i ile to kosztuje?ZOBACZ FESTIWALOWE DANIA I CENY>>>.

Jemy w Łodzi