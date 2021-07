Pasztet z cukinii, kiszonka z cukinii! Sprawdzone przepisy na cukinię. Cukinia i kabaczek. Proste potrawy z kabaczka i cukinii! 10.07.2021

Cuknia z mięsem mielonym i ryżem. Przepis300 g mięsa mielonego3 średnie cukiniełyżka koncentratu pomidorowego1 torebka ryżułyżka ziół prowansalskich3 ząbki czosnku1 duża cebulasólpieprz4 łyżki startego żółtego seraoliwki (najlepiej czarne)olej do smażeniaCukinię umyć, przekroić i wydrążyć.Wydrążoną cukinię posolić i popieprzyć. Ugotować ryżNa oleju podsmażyć pokrojoną w kostkę cebulę, dodać mięso, pokrojony na plasterki czosnek i przyprawy. Do usmażonego mięsa dodać na koniec oliwki pokrojone w plastry i koncentrat pomidorowy. Wszystko to wymieszać z ugotowanym ryżem.Farsz nakładać do cukinii, posypać serem i wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piec ok 20-30 min.Pasztet z cukinii. Przepis na pasztet od Kwestia SmakuSkładniki na pasztet z cukinii:1 kg cukinii1 cebula1 marchewka3 ząbki czosnku4 łyżki oliwy3/4 szklanki bułki tartej5 łyżek kaszy manny4 łyżki posiekanej natki pietruszki3 jajkasól, pieprz1 łyżeczka papryki w proszku1 łyżeczka kurkumy w proszku1 łyżeczka suszonego oreganoCukinię ścieramy na tarce o dużych oczkach. Cebulę ścieramy na tarce o małych oczkach. Przekładamy starte warzywa do większej miski. Posypujemy 2 łyżeczkami soli, mieszamy i ostawiamy na 30 minut aż puszczą wodę. Po tym czasie przekładamy na sito i odciskamy z jak największej ilości soków. Do odciśniętej cukinii dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, startą na drobnych oczkach marchewkę, oliwę, bułkę tartą, kaszę mannę, natkę pietruszki, przyprawy. Doprawiamy pieprzem. Masę przekładamy do małej foremki wyłożonej papierem do pieczenia, uklepać i wyrównać łyżką wierzch.Pieczemy w temp. 180 stopni przez 1 godzinę i 15 minut lub dłużej aż wierzch się zrumieni. Po wyjęciu z piekarnika studzimy.CZYTAJ DALEJ >>>>