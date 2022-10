Paulina z TME SMS strzela jak Benzema. Ósme zwycięstwo mistrzyń Polski i liderek ekstraklasy w ósmym meczu sezonu

Łodzianki w wielkim stylu rozpoczęły mecz. W7 minucie po podaniu Pauliny Filipczak prowadzenie dla TMESMSuzyskała Klaudia Jedlińska. Trzy minuty później obie łodzianki zamieniły się rolami. Podawała Klaudia Jedlińska, a gola zdobyła Paulina Filipczak.

To był gol nieprzeciętnej urody, bo Paulina Filipczak popisała się strzałem z powietrza po kilkudziesięciometrowym podaniu Klaudii Jedlińskiej. To był gol z serii „stadiony świata”. Takim strzałem nie powstydziłby się nawet zdobywca Złotej Piłki Karim Benzema.

Sześć minut później moment zawahania łódzkiej obrony wykorzystały rywalki. Aleksandra Nieciąg strzałem głową w długi róg pokonała Oliwię Szperkowską.

Łodzianki grały w nowym ustawieniu, tylko trójką w obronie, bo z powodu kontuzji w pierwszym składzie drużyny TMESMSzabrakło Japonki Yuriny Enjo. Ta absencja nie miała jednak wpływu na straconego gola. Trener Marek Chojnacki wprowadził tęzawodniczkę na boisko w 64 minucie, widząc, że krakowianki coraz bardziej zagrażają naszej drużynie.

Po zmianie stron krakowianki uzyskały bowiem przewagę. W58 minucie zaraz po wejściu na boisko blisko wyrównania była Julia Mordel - piłkarka AZSUJKraków, która do tej drużyny przeszła z... TMESMSŁódź.

Kilka minut później Oliwia Szperkowska obroniła groźny strzał kolejnej rezerwowej z AZSUJJulii Dyśkowskiej, także wychowanki z klubu prezesa Janusza Matusiaka.

W64 minucie Anna Zapała faulowała w polu karnym Dominikę Kopińską i sędzia podyktowała jedenastkę. Poszkodowana sama wykorzystała rzut karny, myląc całkowicie reprezentantkę Polski bramkarkę AZSKarolinę Klabis.

Krakowianki nie poddawały się. W 79 minucie po rzucie rożnym głową strzeliła doświadczona Katarzyna Daleszczyk, ten strzał obroniła Oliwia Szperkowska, ale wobec dobitki tej samej zawodniczki była bezradna.

Do końca było nerwowo, ale wynik się nie zmienił. ą

ekstraliga kobiet

TMESMSŁódź – AZSUJKraków 3:2 (2:1)

Gole: 1:0 Klaudia Jedlińska (7), 2:0 Paulina Filipczak (11), 2:1 Aleksandra Nieciąg (17, głową), 3:1 Dominika Kopińska (65, karny), 3:2 Katarzyna Daleszczyk (79).

TMESMS:Oliwia Szperkowska - Julia Kolis, Daria Sokołowska, Wiktoria Zieniewicz - Klaudia Jedlińska (90+3, Urszula Onoszko), Gabriela Grzybowska, Ernestina Abambila (74, Magdalena Dąbrowska), Nadia Krezyman (64, Yurina Enjo), Anna Rędzia - Paulina Filipczak (74, Dominika Gąsieniec), Dominika Kopińska. Trener: Marek Chojnacki.

Inne mecze: Sportowa Czwórka Radom – Pogoń Szczecin, Pogoń Tczew – GKS Katowice, Śląsk Wrocław – Medyk Konin, KKP Bydgoszcz – Górnik Łęczna. Czarni Sosnowiec – APLG Gdańsk wynik podamy jutro

1.TME SMS Łódź 8 24 28-6

2.AZS UJ Kraków 8 18 18-11

3.GKS Katowice 7 18 17-5

4.Górnik Łęczna 7 16 19-11

5.Śląsk Wrocław 7 15 19-9

6.Czarni Sosnowiec 7 9 14-10

7.Medyk Konin 7 9 12-17

8. Pogoń Szczecin 6 6 9-12

9.Pogoń Tczew 7 6 11-23

10. KKP Bydgoszcz 7 3 7-17

11. APLG Gdańsk 6 1 3-9

12.Czwórka Radom 7 0 1-28

Do końca rundy jesiennej drużynie TME SMS pozostały jeszcze następujące mecze:

29.10: GKS Katowice - TME SMS Łódź(12.30)

06.11: TME SMS Łódź - Pogoń Szczecin (12)

19/20.11: Górnik Łęczna - TME SMS Łódź.