Paweł Edelman, wybitny operator filmowy, odsłoni wkrótce swoją gwiazdę w łódzkiej alei sławy

Paweł Edelman był nominowany do Oscara oraz Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej za niezapomniane zdjęcia do „Pianisty” Romana Polańskiego, został nagrodzony między innymi na Festiwalu Camerimage, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jest zdobywcą Cezara, Nagrody Europejskiej Akademii Filmowej, Złotej Kaczki. Współpracował z najważniejszymi twórcami kina polskiego: Andrzejem Wajdą, Robertem Glińskim, Władysławem Pasikowskim, Jerzym Stuhrem, Markiem Kondratem czy wspomnianym Romanem Polańskim.

W 1992 roku Edelman zrealizował zdjęcia do polsko-francuskiego horroru „Listopad” w reżyserii Łukasza Karwowskiego, a dwa lata później wyjechał do Japonii kręcić „Nastazję” - filmową adaptację „Idioty” Dostojewskiego. Tym dziełem rozpoczęła się wieloletnia współpraca z Andrzejem Wajdą, z którym potem zrealizował takie filmy jak „Zemsta”, „Pan Tadeusz”, „Katyń”, „Tatarak”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei” czy „Powidoki”.

Do końca lat 90. Paweł Edelman z Władysławem Pasikowskim nakręcił drugą część „Psów”, „Słodko gorzki”, „Demony wojny wg Goi”, „Operację Samum”. Jednak to sukces „Pianisty” Romana Polańskiego przyniósł operatorowi rozgłos i sławę poza granicami kraju. Za zdjęcia do tego filmu otrzymał w 2003 roku Cezara - nagrodę Francuskiej Akademii Sztuki Filmowej. W tym samym roku „Pianista” przyniósł operatorowi m.in. trzy znaczące nominacje: do Oscara, do Nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów (ASC) oraz Nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej (BAFTA). Edelman stworzył z Polańskim także „Olivera Twista”, „Autora widmo”, „Rzeź”, „Wenus w futrze”, „Prawdziwą historię” oraz „Oficera i szpiega” z kolejną nominacją do Cezara.