Pestycydy w warzywach i owocach. To najbardziej zanieczyszczone owoce i warzywa

TOKSYNY W POPULARNYCH OWOCACH I WARZYWACH

Lista warzyw i owoców najbardziej zanieczyszczonych pestycydami nie ulega zbytnio zmianie. Najczęściej zmieniają się one miejscami na liście tzw. "Brudnej dwunastki". Poziom zanieczyszczenia monitoruje Environmental Working Group - amerykańska organizacją non-profit. Warto pamiętać, że w USA obowiązują inne normy dotyczące użycia pestycydów w rolnictwie. Mimo to warto zapamiętać, które warzywa i owoce najbardziej kumulują pestycydy.

PESTYCYDY W ROLNICTWIE

Pestycydy to chemikalia używane przez rolników do zwalczania chwastów i szkodników niszczących uprawy. Wykorzystuje się je również do zmniejszenia ryzyka chorób roślin.