Petarda w wykonaniu pięściarzy UKS Victoria Boxing Łódź trenerów Bogdana Szuby i Andrzeja Bondarczuka

Relacjonuje trener Bogdan Szuba: - Turniej w Kętrzynie był bardzo mocny, zgłosiło się aż 18 klubów z Polski: LKS Niedźwiedź Kętrzyn, Champion Włocławek, Adrenalina Wrocław, Kontra Elbląg, Gruchała Boxing Team Chojnice, Gwardia Szczytno, Zatoka Broniewo, Animals Zawiercie, Legia Warszawa, KS Gwardia Gierałtowice, Bombardier Gdynia, Bartoszycka szkoła Taekwondo, BTS Bartoszyce, Tygrys Elbląg, EFC Lidzbark, Bytomska szkoła boksu, przyjechał również klub z Białegostoku z byłym mistrzem świata i Europy Aleksym Kuziemskim. Jak i również zagraniczne z Irlandii, Niemiec, Litwy Łotwy i Ukrainy.

W Lubochni również zgłosiło się bardzo dużo drużyn z Polski: Włókiennik Łódź, Victoria Grabów, ŁKS Łódź, Shark Łódź, Old Shool Boxing, Sporty walki Rawicz, KS Skalnik Wiśniówka, K.O. Opoczno, Boks Lubin, GKS Brześć Kujawski, WKB Start Włocławek, RSB Nokaut Radomsko, RKB Boxing Radom, Olimpijczyk Ozorków, Gladiator Warszawa, Fighter Kielce i KB Legia Warszawa.

W sobotnim memoriale bokserskim w Lubochni pod wodzą trenera Andrzeja swoje walki wygrali Alan Szwed, który w 3 rundzie pokonał zawodnik ŁKS Łódź. Kolejne złoto zdobyła Natalia Mucha, pokonując jednogłośnie na punkty zawodniczkę z Gladiatora Warszawa. I Semen Podlipienko również wygrał swoją walkę i zdobył złoty krążek pokonując zawodnika niezrzeszonego.

Tym razem srebrne medale zdobyli: Serafin Derżyński, Danylo Szeremietiew. Wszyscy to reprezentanci sekcji UKS Victoria Boxing Łódź.

Bardzo dobrze wypadła moja drużyna, z którą pojechałem do Kętrzyna i już w pierwszy dzień dwudniowego turnieju trzech moich zawodników wygrało swoje walki wygrali, zapewniając sobie wejście do ścisłego finału. Pierwszy finalista to niepokonany Elwir Karimov, który pokonał doświadczonego zawodnika z Legi Warszawa Franka Delura. Kolejny finalista to Denys Bilow w wadze do 71 kg wypunktował Dawida Zarzeka z KS Garda Gierałtowice. Ostatni mój zawodnik sobotnich półfinałów to młodzieżowiec Vadim Chruszcz, który już po pierwszej rundzie przerwał pojedynek pokonując Pawła Obuchowicza z klubu Zatoka Braniewo.

Drugi dzień to finały walk bokserskich i prawdziwa bokserska petarda w wykonaniu mojej drużyny. Wygraliśmy aż 5 walk finałowych i tylko dwie walki oddaliśmy przeciwnikom.

Pierwszy finalista to Nazar Romaniuk w wadze do 71kg pokonał gospodarza LKS Niedźwiedź Kętrzyn Macieja Szmyda.

Artem Fontanyi w wadze do 52kg pokonał Irlandczyka Brooklyn Maugham.

Elwir Karimov w wadze do 63kg w trzeciej rundzie posłał na deski również zawodnika z Irlandii Ciana Breretona wygrywając walkę przed czasem i zdobywając złoty medal i Puchar za Najlepszą walkę Turnieju.

Kolejne moje złotko to Denys Bilow w wadze do 71kg pokonał na punkty Szymona Szczukowskiego z Gruchała Boxing Team Chojnice. Następny mistrzowski pojedynek zanotował w swoim rekordzie Vadim Chruszcz, już po raz drugi w tym turnieju posłał przeciwnika na deski już w pierwszym starciu.

Maksymilian Szwed niestety przegrał swój finałowy pojedynek zdobywając srebro z mistrzem Polski i uczestnikiem Mistrzostw Europy Bartłomiejem Rośkiewiczem z Legi Warszawa.

Roman Zazubyk również przegrał swój finałowy pojedynek z Henrykiem Kępą z Żoliborskiej szkoły boksu.

To już trzeci turniej bokserski wygrany po wakacjach. Moja drużyna jest w bardzo dobrej formie pracujemy dwa razy dziennie również w sobotę, odpoczywamy tylko w niedzielę. Mam nadzieję że jeszcze utrzymamy długo taką formę. Już za 10 dni kolejne starty w Skarżysku Kamienna i Grabowie.