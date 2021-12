Pewna wygrana ŁKS CoolPack, Widzew zagra w Krakowie

Szkoleniowiec łodzian miał rację, w następnych kwartach przyjezdnym już tak trafiać się nie udawało. Powoli budowali swą przewagę łodzianie i przed czwartą kwartą prowadzili już wyraźnie. Znów przekroczyli setkę.

Koszykarze Księżaka Łowicz przegrali we własnej hali z AZS AGHKraków, choć na 6 minut przed końcem prowadzili 83:77. W ciągu dwóch i pół minuty stracili jednak 10 punktów z rzędu. Arkadiusz Kobus zdobył 85 punkt, ale to goście rządzili na parkiecie, zdobyli tym razem 9 punktów z rzędu. Drużyna trenera Piotra Trepki nie miała prawa wygrać, jeśli w drugiej połowie czwartej karty zaprezentowali dwa fatalne okresy gry zakończone rezultatami 0:10 i 0:9.

W Wołominie cenne zwycięstwo odniosły koszykarki Grot F&F Automatyka Pabianice. To był bardzo wyrównany mecz. Na 3 minuty przed końcem notowaliśmy remis po 63, jednak większą odpornością nerwową wykazały się podopieczne trenera Piotra Rozwadowskiego. Trójka Natalii Danych, dwójka Magdaleny Grzelak i dwa celne wolne Aleksandry Janiak dały zwycięstwo drużynie z Pabianic.

Pierwsza liga mężczyzn:

Księżak Łowicz –AZSAGHKraków 90:99 (25:30, 30:26, 19:15, 16:28)

Księżak Łowicz: Piotr Robak 20, Arkadiusz Kobus 16, Nikodem Kowalski 13, Mateusz Fatz 12, Michał Jankowski 12, Maksymilian Motel 7, Jakub Stanios 6, Daniel Dawdo 4, Michał Świderski 0, Kacper Kramarz 0. Trener: Piotr Trepka.

Druga liga mężczyzn:

ŁKS Coolpack Łódź – Tur Bielsk Podlaski 105:87 (26:30, 27:18, 20:20, 32:19)

ŁKSCoolPack Łódź: Norbert Kulon 22, Arkadiusz Świt 19, Bartosz Wróbel 17, Bartłomiej Bartoszewicz 17, Michał Mycko 13, Kacper Dominiak 7, Piotr Keller 7, Jakub Zapart 3, Karol Kołodziejczyk 0. Trener: Piotr Zych.

Pierwsza liga kobiet:

Grupa B

Korona Kraków – Widzew Łódź mecz w niedzielę o 17.30

Widzew: Trener: Anna Chodera.

Grupa A:

AZSUniwersytet Warszawski - UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki mecz w niedzielę o 16

UKSBasket: Trener: Adam Rajkowski.

Huragan Wołomin - Grot F&F Automatyka Pabianice 66:69 (20:20, 18:18, 18:17, 10:14)

Grot F&F Automatyka Pabianice: Aleksandra Janiak 19, Magdalena Grzelak 14, Natalia Danych 14, Natalia Łopińska 7, Patrycja Kirsz 6, Pola Kaźmierczak 5, Aleksandra Lorenz 4. Trener: Piotr Rozwadowski.

ą