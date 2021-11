PGE Skra Bełchatów błyszczała w stolicy. Przejechała się po Marszałkowskiej

Mocno zmotywowani przystąpili do meczu z Projektem w Warszawie siatkarze PGESkry Bełchatów. Od początku spotkania z czołowym zespołem PlusLigi bełchatowianie grali swoją siatkówkę. Prowadzili 14:9, 18:13, a seta podopieczni Slobodana Kovaca wygrali do 17.

Siatkarze PGESkry w drugim secie nie zwolnili tempa. Prowadzili 20:16, wygrali seta do 21.

To był dzień siatkarzy z Bełchatowa, co potwierdził także trzeci set. Było trochę niepewności, bo nasz zespół prowadził 17:16, później 21:20. Kto wytrzyma nerwowo końcówkę? PGESkra! Brawo! ą

Projekt Warszawa – PGESkra Bełchatów 0:3 (17:25, 21:25, 23:25)

PGESkra: Milad Ebadipour 8, Mateusz Bieniek 10, Aleksander Atanasijevic 9, Dick Kooy 15, Karol Kłos 6, Grzegorz Łomacz 2, Kacper Piechocki (l) oraz Damian Schulz, Mikołaj Sawicki. Trener: Slobodan Kovac.

Inne mecze: LUKLublin – AZSOlsztyn 2:3, Zaksa Kędzierzyn-Koźle – Resovia 3:1, Cuprum Lubin – GKSKatowice 3:1, Czarni Radom – Warta Zawiercie 0:3, Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk.

Tabela PlusLigi

1.Zaksa Kędzierzyn166-018-5

2.Warta Zawiercie 145-115-8

3.Jastrzębski Węgiel134-114-5

4.AZS Olsztyn124-214-8

5.Projekt Warszawa124-214-10

6.PGE Skra Bełchatów114-215-11

7.Resovia Rzeszów93-310-10

8.Trefl Gdańsk 72-310-9

9.Cuprum Lubin72-410-13

10.Czarni Radom62-46-14

11.GKS Katowice52-48-14

12.LUK Lublin41-57-15

13.Ślepsk Suwałki31-45-12

14.Stal Nysa10-53-15

13.11: PGESkra Bełchatów – LUKLublin (17.30)