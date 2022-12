PGE Skra Bełchatów myślami była chyba przy Galatasaray Stambuł, oddała punkt outsiderowi PlusLigi

Bielszczanie wygrali w tym sezonie tylko jeden mecz i zdobyli dwa punkty. W 16 spotkaniach wygrali tylko siedem setów, więc zdecydowanym faworytem była PGE Skra. Kontuzjowanego Kacpra Piechockiego zastąpił Robert Milczarek.

Pewna zwycięstwa PGE Skra podeszła do meczu nie do końca zmobilizowana, ale przy remisie w pierwszym secie 20:20 pewnie rozegrała końcówkę seta, wygrywając partię do 22.

W drugiej partii gra była dłużej wyrównana. Gospodarze przegrywali tylko 22:23, ale atak Mateusza Bieńka i blok Aleksandra Atanasijevicia pozbawił gospodarzy złudzeń.

W trzecim secie było 22:22 i kiedy liczyliśmy, że siatkarze PGE Skry włączą turbosprężarkę, gospodarze się nie poddawali. Było 24:24, 25:25. Po błędzie w przyjęciu Dicka Kooya i później zablokowaniu tego samego zawodnika bielszczanie prowadzili 26:25. Czas trenera Joela Banksa nie pomógł. BBTS wygrał ósmego seta w sezonie. Partnerki bełchatowian musiały przerwać przygotowywanie kolacji, bo drużyna przełożyła jej rozpoczęcie.

Nerwowo było w czwartym secie. Drużyna BBTS prowadziła 18:16. Bełchatowianie doprowadzili do remisu 22:22. Zagrywki Jake Hanesa sprawiały kłopoty siatkarzom PGE Skry i BBTS wygrał seta 25:22.

W tie-breaku bełchatowianie nie pozwolili na kompromitację i wygrali 15:8.

MVP meczu został Aleksandar Atanasijević.