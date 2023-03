PGE Skra Bełchatów odmieniona. Bełchatowianie rozjechali Zaksę. Walka o play-off trwa

Po tamtej słabej PGE Skrze nie ma już śladu? Bełchatowianie wygrali 3:0. W żadnym secie mistrzowie Polski nie wyszli z 20 punktów.

MVP został Dick Kooy.

Po tym meczu siatkarze PGE Skry tracą do ósmego miejsca, czyli do Stali Nysa 6 punktów. Pozostały trzy mecze do końca fazy zasadniczej: Stal gra jeszcze dziś z Treflem w Gdańsku, później z Resovią i Projektem, a PGE Skra z Jastrzębskim Węglem (wyjazd), AZS Olsztyn (w Bełchatowie) i LUK w Lublinie.

Forma PGE Skry cieszy także w kontekście półfinałowego meczu Pucharu CEV. Już w środę powalczymy z Modena Volley o awans do finału #CEVCup. Zapraszamy do hali Energia 15 marca o 20:30.