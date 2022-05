PGE Skra Bełchatów przegrała trzeci mecz o brąz. Ściany nie pomagają gospodarzom

W pierwszym meczu w Bełchatowie wygrali siatkarze Warty Zawiercie 3:2, w drugim meczu w Zawierciu lepsi byli zawodnicy PGE Skry Bełchatów, zwyciężając 3:2. We wtorek znów wygrali goście. Do tego zdecydowanie, co wcześniej nie miało miejsca w tej rywalizacji. Czwarty mecz 13 maja w Zawierciu o 17.30. Rywalizacja o brąz toczy się do trzech wygranych meczów. PGE Skra nie może przegrać w Zawierciu. Jeśli wygra, piąty decydujący mecz odbędzie się 17 maja w Bełchatowie. Chociaż może lepiej, żeby rozegrany został w Szczecinie, albo jeszcze dalej, bo ściany w tej rywalizacji pomagają gościom.

PGE Skra Bełchatów - Warta Zawiercie 0:3 (22;25, 23:25, 21:25)

PGE Skra Bełchatów: Mateusz Bieniek 10, Aleksander Atanasijevic 11, Dick Kooy 11, Karol Kłos 6, Grzegorz Łomacz 2, Milad Ebadipour 7, Kacper Piechocki (l) oraz Damian Schulz, Robert Täht 5, Robert Milczarek (l). Trener: Radosław Kolanek.