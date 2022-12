PGE Skra Bełchatów w ćwierćfinale Pucharu CEV. Emocje były

PGE Skra Bełchatów po zwycięstwie w pierwszym meczu we Francji 3:0, także w rewanżu w Bełchatowie pokonała Narbonne Volley, ale awans do ćwierćfinału Pucharu CEV zapewniła sobie dopiero w czwartym secie. W piątej partii, gdy było już pozamiatane, zaprezentowali się dublerzy, którzy przypieczętowali zwycięstwo. Ostatecznie PGE Skra wygrała 3:2. Mecz trwał 114 minut i był bardziej zacięty niż pierwsze spotkanie we Francji.

Rywalem PGE Skry w ćwierćfinale Pucharu CEV będzie turecki Galatasaray Stambuł lub Chenois Genewa ze Szwajcarii. W pierwszym meczu tych drużyn Chenois wygrał 3:2.

W ósemce obok PGE Skry są m.in. włoska Bluenergy Daiko Volley Piacenza, Jihostroj Czeskie Budziejowice, C.S. Arcada Galati z Rumunii oraz będą: SVG Luneburg (Niemcy) lub Lycurgus Groningen (Holandia) - w pierwszym meczu 3:2, Chenois Genewa (Szwajcaria) albo Galatasaray HDI Sigorta Stambuł - 3:2, Valsa Group Modena (Włochy) albo Arkas Izmir - 3:0, Greenyard Maaseik (Belgia) albo Lindaren Volley Amriswil (Szwajcaria) - w pierwszym meczu 3:2.

PGE Skra Bełchatów - Narbonne Volley 3:2 (25:19, 22:25, 22:25, 25:20, 15:11)

PGE Skra: Filippo Lanza 13, Mateusz Bieniek 13, Aleksandar Atanasijević 19, Dick Kooy 15, Karol Kłos 8, Grzegorz Łomacz 1, Kapcer Piechocki (l) oraz Jakub Rybicki, Dawid Gunia 1, Wiktor Musiał 5, Bartłomiej Janus 1, Lukas Vasina 3, Robert Milczarek (l), Mihajlo Mitić. Trener: Joel Banks.