PGE Skra Bełchatów wygrała w Katowicach i rozpoczyna pogoń za czołówką PlusLigi

W Katowicach oglądaliśmy popisowy występ naszej drużyny.

Bełchatowianie grali odważnie i skutecznie, w każdym elemencie byli lepsi. Mecz trwał 80 minut, a MVPzostał Grzegorz Łomacz. Najskuteczniejszym zawodnikiem był Aleksandar Atanasijević, który zdobył 18 punktów.

Po serii meczów wyjazdowych - zarówno w PlusLidze, jak i Pucharze CEV - już w najbliższą środę 23 listopada PGE Skra Bełchatów wraca do hali Energia. O godz. 16:15 rozpocznie się spotkanie 11. kolejki PlusLigi z Cerrad ENEĄ Czarnymi Radom.

PGE Skra Bełchatów szczególnie gorąco zaprasza na to spotkanie młodych kibiców wraz z opiekunami. Rozgrywany w środowe popołudnie mecz to świetna okazja, by spędzić czas razem z dziećmi, kibicując siatkarzom.

GKSKatowice – PGESkra Bełchatów 0:3 (21:25, 21:25, 23:25)

PGE Skra: Mateusz Bieniek 12, Aleksander Atanasijevic 18, Dick Kooy 11, Karol Kłos 7, Grzegorz Łomacz, Filippo Lanza 10, Kacper Piechocki (l) oraz Jakub Rybicki, Dawid Gunia, Trener: Joel Banks.