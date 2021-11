PGE Skra Bełchatów zabawiła się w Pucharze CEV i awansowała bez problemów

Siatkarze PGE Skry pewnie awansowali do głównej fazy Pucharu CEV. Bełchatowianie w dwumeczu pokonali OK Mladost Brcko i teraz czeka ich kolejny rywal - pisze skra.pl

W premierowym meczu w hali Energia (gospodarzem był OK Mladost) bełchatowianie bez większych problemów wygrali 3:0. Awans musieli jednak przypieczętować w czwartkowym rewanżu. Tak naprawdę niewiele osób spodziewało się, że Bośniacy mogą zagrozić PGE Skrze. I tak też było.

Pierwszego seta PGE Skra miała pod kontrolą, chociaż goście z Bośni robili wszystko, by przeciwstawić się gospodarzom. Widać było większe doświadczenie po stronie bełchatowian, ale też większe umiejętności. PGE Skra była skuteczna, zrobiła swoje i zwyciężyła 25:20 otwierając wynik spotkania.

W drugim secie na pewno warto zatrzymać się przy serii zagrywek Mikołaja Sawickiego, który na tyle uniemożliwiał wyprowadzenie akcji rywalom, że PGE Skra prowadziła już 16:4. Oczywiście nie tylko on zdobywał punkty, ale bełchatowianie skutecznie kończyli kontry. Już wtedy wiadomo było, że to PGE Skra zwycięży w tym secie, a goście zdołali zdobyć jeszcze tylko cztery punkty (25:8).