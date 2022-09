PGE Skra Bełchatów zakończyła turniej TAURON Giganci Siatkówki 2022 z dwoma zwycięstwami i jednym straconym setem.

Na inaugurację TAURON Gigantów Siatkówki 2022 PGE Skra Bełchatów pokonała 3:1 VC Greenyard Maaseik. MVP spotkania został Dick Kooy.

PGE Skra Bełchatów rozpoczęła mecz w najmocniejszym składzie. Po raz pierwszy od mistrzostw świata kibice zgromadzeni w Twardogórze mogli oglądać m.in. Grzegorza Łomacza, Mateusza Bieńka i Karola Kłosa, czyli wszystkich reprezentantów Polski.

I właśnie Mateusz Bieniek był bohaterem decydującego, czwartego seta. Środkowy PGE Skry był właściwie nie do zatrzymania (10:5). Do tego punktową zagrywkę dołożył Grzegorz Łomacz. Trudny do zatrzymania był wciąż Aleksandar Atanasijević (17:10). Co prawda rywale odrobili kilka punktów, ale siła rażenia Skry była tak wielka, że nic nie mogło odmienić losów tego meczu. PGE Skra wygrała 3:1.

PGE Skra Bełchatów - VC Greenyard Maaseik 3:1 (25:23, 25:21, 25:27, 25:18)

PGE Skra: Kłos 12, Kooy 17, Atanasijević 17, Łomacz 2, Bieniek 12, Lanza 12, Piechocki (libero) oraz Musiał 1, Vasina 1 i Mitić.