PGE Skra zaprasza na mecz z Czarnymi Radom. Sportowe emocje dla dzieci i młodzieży!

Po serii meczów wyjazdowych - zarówno w PlusLidze, jak i Pucharze CEV - już w najbliższą środę 23 listopada PGE Skra Bełchatów wraca do hali Energia. O godz. 16:15 rozpocznie się spotkanie 11. kolejki PlusLigi z Cerrad ENEĄ Czarnymi Radom.

PGE Skra Bełchatów szczególnie gorąco zaprasza na to spotkanie młodych kibiców wraz z opiekunami. Rozgrywany w środowe popołudnie mecz to świetna okazja, by spędzić czas razem z dziećmi, kibicując siatkarzom. Wiadomo już, że na trybunach hali Energia zasiądzie w środę kilka zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, m.in. z zaprzyjaźnionych z klubem szkół podstawowych z Bełchatowa i okolic.

Oprócz sportowych emocji i jak zawsze wyjątkowej atmosfery, podczas meczu z Cerradem ENEĄ Czarnymi Radom na młodych kibiców i ich rodziców czekać będą dodatkowe atrakcje, w tym strefa z przekąskami, kiermasz gadżetów PGE Skry oraz pokaz szkoły boksu Bastion.

Bilety na środowe spotkanie można kupić na stronie internetowej https://bilety.skra.pl/, w Sklepie Kibica w hali Energia (poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 14:00) oraz na wyspie handlowej PGE Skry w Galerii Olimpia (poniedziałek - piątek w godz. 14:15 - 18:00). Dzieciom i młodzieży przysługują bilety ulgowe. Cały czas kupować można również pakiety wejściówek w atrakcyjnych cenach na mecz z Czarnymi oraz kolejne ligowe starcie PGE Skry - z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (sobota, 26 listopada, godz. 14:45).