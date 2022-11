Piąte zwycięstwo ŁKS Commercecon bez straty seta. Teraz prawdziwy szlagier

Spotkanie od prowadzenia 2:0 rozpoczęły wrocławianki. Atak z obiegnięcia Aleksandry Gryki dał łodziankom dopiero drugi punkt przy pięciu rywalek. Powoli jednak Ełkaesianki odrabiały straty. Na 9:9 wyrównała atakiem Julita Piasecka, a po zbiciu Gryki ŁKS Commercecon prowadził 11:10. Gospodynie nie odpuszczały i dzięki punktowej zagrywce Melissy Evans zdobyły przewagę 13:12. Kolejny remis oglądaliśmy po ataku ze skrzydła Lany Scuki (16:16). Mocne zbicie Regiane Bidias dał prowadzenie 19:17 ekipie z Wrocławia, a po akcji zakończonej przez Melissę Evans przewaga Volejek urosła do trzech punktów (21:18). O czas poprosił trener Alessandro Chiappini. Gdy piłkę przechodzącą skończyła Gryka, straty łodzianek zmalały do jednego "oczka" i o czas poprosił trener Michal Masek. Po ataku Lany Scuki Łódzkie Wiewióry doprowadziły do remisu po 24 i to był ważny moment tego seta. W kolejnej akcji Dominika Witowska zaatakowała w aut, a seta zakończył blok duetu Valentina Diouf/Kamila Witkowska. ŁKS Commercecon Łódź wygrał 26:24.