Piątek to zły początek? W ŁKS nie wierzą w przesądy

Drużyna trenera Kibu Vicuny zainauguruje nowy sezon piątkowym (30 lipca) meczem przyjaźni w Tychach z GKS. Wprawdzie przesądni twierdzą, że piątek to zły początek, ale w klubie z alei Unii 2 nikt na to nie zwraca uwagi. Początek meczu o 20.30. Bezpośrednią transmisję z z tego spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport. Łodzianie grali ostatnio w Tychach 13 czerwca. Była to potyczka w ramach ostatniej kolejkiI ligi, a zakończyła się remisem 1:1 (0:0). Gola dla gości strzelił tuż przed końcem meczu Ricardinho.

8 sierpnia (niedziela) ŁKS przywita się ze swoimi kibicami na stadionie im. Władysława Króla. Tego dnia zmierzy się bowiem z rewelacyjnym beniaminkiem I ligi Skrą Częstochowa (18). Transmisję z tego spotkania będzie można śledzić na serwisie Ipla.tv. Dodajmy, że w sezonie 2021/2022 mecze piątkowe będą się rozpoczynać o 18, 20 i 20.30. Sobotnie o 12.40, 18 oraz 20.30. Niedzielne natomiast o 12.40, 15 o 18. Ełkaesiacy przygotowują się do sobotniego starcia trenując na obiektach klubowych. Indywidualnie trenują natomiast Antonio Dominguez, Ricardo Guima, Nacho Monsalve oraz Samuel Corral, którzy nie pojawili się na boisku w środowym meczu z KKS Kalisz. Powodem absencji pierwszego nie były, na szczęście, problemy zdrowotne. Otóż po zakończeniu zgrupowania w Woli Chorzelowskiej, piłkarz poleciał do Hiszpanii, aby zobaczyć się z rodziną, po tym jak urodziła mu się córeczka Mia. W Łodzi pojawił sie dopiero we wtorek, czyli dzień przed meczem. Problemy ze zdrowiem mają natomiast Nacho Monsalve oraz Ricardo Guima. Obaj nie trenują jeszcze z pełnym obciążeniem, ale na dniach powinni wrócić do normalnych zajęć z drużyną. Samu Corral od kilku tygodni trenuje indywidualnie i dochodzi do siebie po operacji kolana. Nie wiadomo kiedy dołączy do zespołu, ale jego proces rehabilitacji, jak zapewniają w klubie, przebiega zgodnie z planem.

Tymczasem były zawodnik łódzkiego pierwszoligowca znalazł sobie nowy klub - Stomil Olsztyn, także z I ligi.W sobotę (17 lipca) natomiast czekał ełkaesiaków starcie na swoim stadionie z Koroną Kielce (12.30). Będzie to oczywiście mecz sparingowy, a piłkarze mają grać trzy razy po 45 minut. Klub zdecydował, że na tą potyczkę będą sprzedawane bilety po 10 złotych. Wejściówki na sektor VIP kosztują 15 złotych. Na kibiców czekają tym razem jedynie 902 miejsca, bo spotkanie nie będzie imprezą masową. Wejściówkę można zakupić za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży [bilety.lkslodz.pl] lub stacjonarnie w kasie (Sport Arena Łódź). ą