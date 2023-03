Picie kawy wspomaga serce, wzmacnia kości. Kofeina chroni przed rakiem macicy i prostaty. Mała czarna jest polecana seniorom

Kawa dla wsparcia serca

Zdrowe kości kobiet pijących kawę

Ostrzeżenie kobiet przed spożywaniem kawy, która miałaby powodować wypłukiwanie wapnia z kości, a w następstwie prowadzić do wystąpienia osteoporozy, zdaniem naukowców nie ma podstaw. Z przeglądu kilkudziesięciu badań wynika, że kofeina zawarta w kawie nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie kości. Wśród przyczyn osteoporozy wymienia się za to nieprawidłowy sposób żywienia, z niską podażą wapnia i witaminy D, zbyt małą aktywność fizyczną, nadużywanie alkoholu oraz palenie tytoniu, a także płeć damską i późny wiek. Dwie ostatnie predyspozycje potwierdzają dane – najwięcej przypadków osteoporozy w Polsce, bo 123 tys., notuje się w grupie wiekowej kobiet w wieku 65–69 lat. Dla porównania, liczba przypadków tego schorzenia wśród mężczyzn z wymienionej grupy wiekowej sięga 12 tys. Do profilaktyki choroby można więc zaliczyć dietę bogatą w niezbędne kościom mikroelementy i codzienną dawkę ruchu, bez konieczności rezygnacji ze smaku kawy.

Kawa może zmniejszać częstość zachorowań na nowotwory szyjki macicy i prostaty

American Cancer Society (ACS) opracowało w 2020 roku wytyczne mówiące o tym, że picie kawy może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia niektórych nowotworów, w tym raka skóry u mężczyzn i kobiet, błony śluzowej macicy oraz czerniaka złośliwego u kobiet. Informacje opracowane przez ACS stanowią dodatkowe potwierdzenie monografii opublikowanej przez Międzynarodową Agencja do Badań nad Rakiem (IARC) w 2018 r., w której dokonano przeglądu wszystkich dostępnych badań nad kawą i rakiem i nie stwierdzono wyraźnego związku między spożyciem kawy a występowaniem nowotworów. Smakiem kawy mogą się więc cieszyć zarówno kobiety (napój ten nie wywołuje nowotworu jajników, piersi czy szyjki macicy, a panie pijące kawę zapadają na ten ostatni typ nowotworu o 26 proc. rzadziej), jak i mężczyźni (nie prowadzi do powstania raka prostaty). Wszyscy pijący kawę powinni pamiętać, aby sięgać po napoje w umiarkowanej temperaturze, gdyż te gorące, o temperaturze powyżej 65 st. C, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia raka przełyku.