Pięć tytułów mistrzów Polski dla łodzian i Politechniki Łódzkiej. Zdjęcia

Co więcej, na 32 szkoły wyższe, uniwersytety i politechniki z całego kraju, to właśnie łódzcy karatecy z PŁ okazali się najlepsi, dzięki czemu Politechnika Łódzka zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Łódzcy karatecy zdobyli razem 12 medali, w czym aż pięć z nich to tytuły Mistrzów Polski. Wyniki dla Politechniki Łódzkiej: Na najwyższym stopniu podium stanęły: drużyna kobiet w kumite (w składzie: Kinga Harast, Dorota Banaszczyk, Julia Komorowska), Dorota Banaszczyk w kumite indywidualnym kobiet -61kg, Kinga Harast w kumite indywidualnym kobiet +68kg, Szymon Stawiarski w kumite indywidualnym mężczyzn -75kg oraz Michał Bankowski w kumite indywidualnym mężczyzn +84kg. Srebrne medale wywalczyli: drużyna mężczyzn w kumite (w składzie: Szymon Stawiarski, Michał Bankowski, Jakub Dynda i Szymon Lasota), Julia Komorowska w kumite indywidualnym kobiet -50kg oraz Szymon Lasota w kumite indywidualnym mężczyzn +84kg. Brązowe medale trafiły do drużynki mężczyzn w kata (w składzie: Dariusz Dziwulski, Kacper Broś i Jakub Dynda) oraz do Dariusza Dziwulskiego (kumite indywidualne mężczyzn -60kg). Wyniki dla Uniwersytetu: Brązowe medale wywalczyły studentki filologii: Maria Łopatka w kumite indywidualnym kobiet -55kg oraz Agata Becherka w kumite indywidualnym -50kg.