Pięciu braci z Łodzi nie chce być w domu dziecka. Matka szuka rodziny zastępczej dla swoich dzieci. Pomagają jej fundacje 8.07.2021

Najstarszy z braci ma 7 lat, najmłodszy 2 lata. Tak jak wszystkie dzieci bawią się, śmieją czasem płaczą. Nie raz spojrzą w okno z nadzieją, że odwiedzi ich mama. Tęsknią.

To pięciu zdrowych, ślicznych, dobrze się rozwijających i wyglądających na wesołych chłopców – mówi Anna Guzek, prowadząca fundację „Zielone wzgórza”. - Jednak trauma musi w nich siedzieć. Im młodsze dziecko to trauma jest mocniej zakorzeniona, siedzi głębiej.

Nikt nie mówi dlaczego tych pięciu chłopców znalazło się w domu dziecka. Wszyscy wyjaśniają, że to zbyt dramatyczne, intymne sprawy by głośno o nich opowiadać. Podkreślają, że w grę nie wchodził alkohol. Mama dzieci napisała dramatyczny list w którym prosi o pomoc.

Jestem mamą pięciu wspaniałych chłopców, którzy znaleźli się w domu dziecka – napisała. -

Trochę przez los, a trochę przeze mnie. Robię wszystko, żeby naprawić ten jeden błąd, zresztą nie do końca mój...Najstarszy synek ma siedem lat, a najmłodszy dwa. Staram się, żeby szybko wrócili do domu, w moje ramiona. Ale to wszystko trwa i nie zawsze zależy ode mnie. Kocham ich bardzo i nie wyobrażam sobie życia bez nich. Są całym moim światem. Dlatego chcę, żeby byli bezpieczni i kochani, bo dom dziecka nie jest dobrym miejscem dla nikogo. Chciałabym, żeby czas rozłąki ze mną nie był dla nich tak straszny, jak dla mnie. Jeśli jakaś rodzina zastępcza zechce zaopiekować się moimi dziećmi, podarować dom, miłość i pomóc im wrócić do mnie, bardzo proszę, niech się zgłosi do Fundacji Gajusz.