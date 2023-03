Piękna narzeczona Serafina Szoty. Historia piłkarza Widzewa to materiał na film romantyczny. Zdjęcia

- Na początku związku każdy jest trochę pantoflem i stara się, by nie pokazać w stu procentach prawdziwego ja. Ale my jesteśmy już ze sobą trzy lata i Zuza już mnie zna na tyle i wie, że czasami lubię sobie pograć w play-station. Nic nie mogę już ukryć. Co we mnie najbardziej polubiła? Nasza historia jest mega długa. To sinusoida i materiał na film romantyczny i myślę, że by się dobrze sprzedał. Czym ją kupiłem? Na początku może wyglądem? Później przekonałem ją do siebie cechami charakteru? Trzeba Zuzy pytać. A czym Zuza mnie kupiła? Zuza jest bardzo inteligentną osobą, spodobała mi się. Dla kobiety bycie z piłkarzem to ciężka sprawa. Zuza pochodzi z Krakowa. Kiedy zaczęliśmy być razem, grałem w Wiśle. Musiałem odejść później do Stomilu Olsztyn. Zuza studiowała w Krakowie. Nie ukrywam, że pomógł nam koronawirus. Uczelnie zostały zamknięte dzięki czemu Zuza częściej i dłużej była ze mną w Olsztynie. Trzeba się dobrze poznać i sobie ufać. Nie jest łatwo żyć w związku na odległość, ale kiedy się kocha drugą osobę to nie jest problem. W Łodzi żyje nam się bardzo dobrze.