Piękne i urocze wierszyki na Dzień Kobiet. Najwspanialsze życzenia na Dzień Kobiet! Dzień Kobiet już 8 marca! 08.03.2022

ŻYCZENIA. Zobacz piękne i urocze wierszyki na Dzień Kobiet. Najwspanialsze życzenia na Dzień Kobiet! Dzień Kobiet już 8 marca!

Bądź bardzo mądra, bądź bardzo miła.

Bądź zawsze szczera, miej wszystkie zalety.

Niech z Ciebie nadal będzie ideał kobiety.

***

8 marca - niech to będzie dzień radosny.

Życzę Ci więc dużo kwiatów, dużo wiosny.

Niech dla Ciebie słońce świeci.

Niech Ci czas radośnie leci.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.

***

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

***

W dniu Twojego Święta

Życzę Ci szczęścia, bo:

Szczęście to uśmiech, który rozwesela,

Szczęście to mieć przyjaciela,

Szczęście to śpiew i muzyka,

Szczęście to umieć patrzeć i dotykać,

Szczęście to o smutkach nie pamiętać.

***

Z bukietem róż nie mogę przyjść

By złożyć Ci życzenia

Lecz w słowach Tych myśli Niech się spełnią Twe marzenia

Dużo sukcesów oraz radości Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń

Moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci...