Piękne strzały Juljana Shehu i Łukasza Zjawińskiego - Widzew pokonał rywala pod balonem

W 26 minucie widzewiacy wyszli na prowadzenie właśnie po golu Albańczyka. Dominik Kun wyszedł z akcją środkiem pola, przebiegł kilkadziesiąt metrów i podał do Juljana Shehu, który mierzonym strzałem z okolic linii pola karnego nie dał szans bramkarzowi Chojniczanki.

W 52 minucie szansę do pokazania się miał testowany w Widzewie bramkarz Jan Krzywański. Sam Van Huffel uderzał z dystansu, ale młodzieżowiec sparował piłkę na rzut rożny. Chwilę później ten sam zawodnik wrzucał z lewego skrzydła, jednak Szymon Skrzypczak główkował obok bramki. W 60. minucie z indywidualną akcją wyszedł Jakub Sypek. Młodzieżowiec zagrywał prostopadle do Pawłowskiego, ale w ostatniej chwili interweniował obrońca z Chojnic.

Minutę później Widzew podwyższył na 2:0! W rolę asystenta wcielił się Bartłomiej Pawłowski, który podał do Łukasza Zjawińskiego. Młody napastnik ułożył sobie piłkę na prawej nodze i pięknym silnym uderzeniem wpakował piłkę do siatki.