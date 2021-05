Piękne życzenia dla mamy na Dzień Matki 2021! Złóż mamie najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki! Wyjątkowe życzenia dla mamy 26.05.2021

Dziękuję za to wszystko, Czym dobroć jest na ziemi, Że Jesteś najważniejsza, Że tego nikt nie zmieni, Że jeden dzień najpiękniej W mym sercu jaśnieć musi: Dla jednych to Dzień Matki, A dla mnie Dzień Mamusi.

Piękne wierszyki na Dzień Matki

Choć raz w roku jest "Święto Matki"

mamie się co dzień należą kwiatki!

***

Kto to jest?

Od rana do późnej nocy o nas się kłopocze.

Dba o ciepło, w ogień dmucha, czapki szyje nam z kożucha.

Ciepły kołnierz, ciepły szalik, byśmy zimna nie zaznali.

Z nami troski wszystkie dzieli, pragnie, byśmy byli weseli?

Chyba wszyscy się zgadzamy, że to nasze... mamy

***

Choć czas bardzo szybko mija,

niech Ci szczęście wiecznie sprzyja!

Zawsze miałem Cię przy sobie,

dziś odwdzięczyć się chcę Tobie.

Za Twą miłość, opiekę i wsparcie

dziękuję szczerze i otwarcie!

Przyjmij moje najlepsze życzenia,

zdrowia, radości i marzeń spełnienia

***

Za Twą miłość z Twego serca,

Za trud z wychowaniem mnie.

Dziś w dniu matki przyjmij proszę,

Te życzenia skromne me.

Życzę Tobie mamo szczerze,

życzę zdrowia i radości.

Życzę Ci by z Twego serca,

Płyną zawsze dar miłości.

***

Któż nad moją kołyską

czuwał nieraz w noc ciemną

Któż gorąco się modląc

łzy wylewał nade mną

Kto strzegł pierwszych mych kroków

gdy się chwiała dziecina

TYŚ była, TY zawsze

moja Matko jedyna

za trudy i prace

czyż się tobie o Matko

kiedy w życiu odpłacę

wiem co czynić należy byś się Matko cieszyła

postępować tak jak uczyłaś mnie, miła.