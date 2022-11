Piękny jubileusz Włókniarza Moszczenica, który istnieje od 100 lat!

Główne uroczystości zaplanowano na sobotę (12 listopada). Rozpoczną się one meczem ligowym z mistrzem jesieni grupy drugiej Szczerbcem Wolbórz. Na 15.30 zaplanowano w miejscowym kościele mszę świętą podczas której poświęcony zostanie sztandar klubowy. Po nabożeństwie dalszy ciąg uroczystości w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, podczas których przekazany zostać ma sztandar, a zasłużeni działacze Włókniarza odznaczeni i wyróżnieni.

Początku klubu sięgają listopada 1922 roku. Został on założony przez pracowników miejscowego zakładu bawełnianego, kierownictwo Szkoły Powszechnej, ale i proboszcza miejscowej parafii. Nie był to jednak Włókniarz, ale MKS. Pierwszy mecz drużyna seniorów rozegrała 22 maja 1923 roku, a dziewięć lat później wywalczyła wicemistrzostwo ówczesnej Klasy B. W roku 1946 klub zmienił nazwę na Włókniarza.

Największy sukces klubu miał miejsce w 2010 roku, kiedy to drużyna roczników 1994-1995 zwyciężyła w finale 26. Edycji Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” rozegranego w Słubicach. Były to nieoficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii wiekowej. Trenerem zespołu był nieżyjący RomanKaźmierczak.

Wielu wychowanków Włókniarza występowało w drużynach z wyższych lig. Obecny bramkarz trzecioligowej Warty Sieradz Kamil Miazek trafił do holenderskiego Feyenoordu Rotterdam, a następnie był w kadrze angielskiego Leeds United. Z kolei Dawid Kędra przeszedł do Arki Gdynia. Obecnie klub prowadzi zajęcia w czterech grup młodzieżowych. Juniorzy starsi prowadzeni przez Marcina Staniaszka (były piłkarz Włókniarza - aż 27 lat występów w barwach Włókniarza w seniorskich rozgrywkach) grają w II lidze wojewódzkiej. Młodsi uczestniczą w rozgrywkach i turniejach okręgowych.Pierwszy zespół Włókniarza plasuje się w czołówce tabeli grupy drugiej Keeza Klasy Okręgowej. Drużyna, której trenerem jest Andrzej Orszulak,oparta na piłkarzach związanych z klubem od dawna. Kapitanem jest Zbigniew Kowalczyk, a od lat w Włókniarzu grają Adrian Piłat, Jakub Kuchta, Marcin Wiktor, Krzysztof Ruszkiewicz, bracia Jarosław i Marcin Brylikowscy, bracia Marcin i Piotr Świątek oraz Adam Kaźmierczak. Prezesem klubu od 2017 roku jest Wojciech Kilian. Od ponad dwudziestu lat w zarządzie Włókniarza zasiada Andrzej Kacperek oraz dwaj Bogdanowie Świątkowie - znani i lubiani w lokalnym piłkarskim środowisku. Głównym sponsorem Włókniarza jest Urząd Gminy na czele z wieloletnim sympatykiem klubu wójtem Marcelim Piekarkiem. Pomagają także osoby prywatne.