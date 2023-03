Pielgrzymka kobiet diecezji włocławskiej do Sanktuarium Maryjnego w Charłupi MałejFOTO

To pierwsza taka pielgrzymka kobiet w naszej diecezji - mówi ksiądz Łukasz Dzikiewicz, od października minionego roku diecezjalny duszpasterz kobiet diecezji włocławskiej. - W taki właśnie sposób chcemy rozpocząć duszpasterstwo kobiet, a zarazem chcemy być otwarci na drogę synodalną o której mówi papież Franciszek. Chcemy też zauważyć kobiety w kościele, a kiedy patrzymy na niedzielne msze święte, to jest ich większość. W jakiś sposób chcemy podkreślić ich ważne miejsce. Naszym celem jest także odpowiedź na wezwanie jakie stawiał Jan Paweł II, mówiąc o geniuszu kobiety, jej powołaniu do macierzyństwa, małżeństwa. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy niektóre formy są wypaczone. Ważne żeby kobieta wzięła też wiele rzeczy w swoje ręce.Bycie kobiety w kościele nie jest żadnym wstydem, a to trzeba pokazać. Będą kolejne takie spotkania, a tu w sanktuarium chcę rozpocząć spotkania z kobietami.