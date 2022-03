Pierwsi ukraińscy uchodźcy w gminie Błaszki. Zobaczcie jak mieszkają ZDJĘCIA

- W budynku mamy w pełni wyposażoną kuchnię, pokoje sypialniane oraz świetlicę dla dzieci pełną zabawek - mówi burmistrz Błaszek Piotr Świderski. -Zadbaliśmy, aby każda z osób miała swój kąt, zakupiono łóżka, pościel i wszelkie rzeczy potrzebne do codziennego życia. Podkreślam, wszystko jest nowe. Po raz kolejny też nasi mieszkańcy pokazali wielkie serce i dostarczają do placówki wszelkie potrzebne rzeczy, które pojawiają się na naszej liście. Jesteście wielcy i pokazujecie, ze mieszkańcy gminy mają wielkie serce i to w ciężkim dla nas czasie, bo jeszcze nie pozbieraliśmy się po przejściu nawałnicy. Dziękuję wszystkim.