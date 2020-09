Pierwszy asfalt na zachodniej obwodnicy Łodzi. Najnowsze zdjęcia z budowy pierwszego odcinka drogi ekspresowej S14 Lublinek - Teofilów

- Tymczasowa jezdnia ma 7 metrów szerokości, co oznacza, że dla każdego kierunku ruchu będzie do dyspozycji "pełnowymiarowy" pas o szerokości 3,5 metra – komunikował łódzki oddział GDDKiA. - Po przełożeniu ruchu na by-pass nie tylko rozpocznie się budowa wiaduktów, ale przebudowany zostanie także cały zamknięty odcinek ulicy Maratońskiej. Ulica będzie nieco węższa niż obecnie, ale dzięki temu, że otrzyma nową konstrukcję i nawierzchnię.

Nad ul. Maratońską powstaną dwa zespolone wiadukty będące częścią drogi ekspresowej S14. Z końcem lipca z ruchu wyłączono ok. 300-metrowy odcinek tej ulicy. Ruch "przełożono" na by-pass, który biegnie równolegle do Maratońskiej po stronie południowej.

Wykonawca zadeklarował, że ta organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca roku, kiedy większość prac przy wiaduktach zostanie wykonana, a samochody wrócą na przebudowaną Maratońską.

Z kolei już od kwietnia występują utrudnienia na istniejącej części czternastki w okolicach Szynkielewa. Ruch w obu kierunkach (ok. 1,5 km) odbywa się tylko po jezdni wschodniej (od wiaduktu nad torami PKP, do okolic Petrykoz). Jest tam zakaz wyprzedzania, a dozwolona prędkość wynosi do 50 km/h. Takie ograniczenia będą utrzymane do końca trwania kontraktu, czyli do schyłku 2022 roku.